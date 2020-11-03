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Antalya'da tur teknesi battı! Yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. 30'a yakın yolcunun olduğu teknedekileri kurtarma çalışmaları sürerken 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

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Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürütülüyor.

30'a yakın yolcu vardı

Teknede yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

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