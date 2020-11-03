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Feci olay! Bolu'da bir kişi doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etti

BOLU'da, bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Sercan A.(32), evinde kendini asarak yaşamına son verdi. İntihar eden Sercan A.'nın bir süredir bunalımda olduğu bildirildi.

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Bolu'da öğle saatlerinde Sercan A.'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Sercan A.'nın evine giren arkadaşları, doğalgaz borusuna asılmış bedeniyle karşılaştı.

Durum, polise ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sercan A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis de yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu tespit etti. Sercan A.'nın bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

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