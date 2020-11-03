Bakan Albayrak'tan üreticiye destek mesajı: 600 milyon lira destek sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." sözleriyle destek mesajı verdi.

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Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık." bilgisini veren Bakan Albayrak, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, açıklaması şöyle:

Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız.