İzmir'de binaya girdiler çatırdama sesiyle büyük panik yaşandı! Yine aynı müteahhit

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki Karagül sitesinde çökme tehlikesi. Eşyalarını almak için binaya giren ev sahipleri başlayan çatırtı ile büyük panik yaşadı. O siteyi de Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun yapmış.

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İzmir'deki 6.9'luk depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor. Bugün söz konusu binalara ev sakinlerinin eşyalarını almak için 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

15 dakikalığına girdiler ama...

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı. Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

Panik halinde dışarıya kaçtılar

Çatırtı üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

O siteyi de aynı müteahhit Hayati Uzun yapmış

Bu arada çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi. Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.

2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi

Hayati Uzun, 1992 Erzincan depreminde torununu enkaz altında kaybedince ailesiyle İzmir'e taşındı. Emrah Apartmanı'nı yaptı ve enkaz altında kalan torununun ismini verdi. Depremde Emrah Apartmanı çöktü, 2 torunu ile gelini enkaz altında can verdi.