3 yaşındaki Ayda bebeği 91 saat sonra hayata döndüren öpücük! O kahramanlar konuştu

İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.