3 yaşındaki Ayda bebeği 91 saat sonra hayata döndüren öpücük! O kahramanlar konuştu
İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Ayda, sedye ile ambulansa götürülürken 'anne' diye seslendi. Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayda'yı enkaz içinde öptüğü fotoğrafla tarihe geçen AFAD görevlisi Cem Erdoğan o anları anlattı.
İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebeğe canlı ulaşıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.
İlk haberi Soyer duyurdu: Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı
Ayda bebekle ilgili müjdeyi ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tunç Soyer, Twitter hesabından duyurdu. Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" bilgisini paylaştı.
Vali Köşger: ''Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı''
Ayda bebeğe ulaşılmasının ardından heyecan ve umut büyüdü. Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Ayda'yı enkaz altından çıkardı. Ayda'nın kurtulduğunu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." notuyla duyurdu.
Hastaneye kaldırıldı
3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ilk olarak arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy'un ulaştığı öğrenildi. Enkaz altından kısa ve dikkatli bir çalışma ile kurtarılan Ayda, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.