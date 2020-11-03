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Mersin'de aile katliamı! Eşini, baldızını ve kaynanasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de cinnet getiren koca 3 cinayeti arka arkaya işledi. Eşini, baldızını ve kaynanasını öldüren şahıs aynı silahı ateşleyerek kendisini yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgede hareketli anlar yaşanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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