İstanbul'dan buraya gidecekler 14 gün karantinaya alınacak

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul’dan Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine gelecek olanların 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kararlaştırdı.

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Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde ilçede artış gösteren korona virüs vak'alarının önüne geçebilmek amacıyla yeni tedbirler aldı. Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığındaki toplanan Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren İstanbul ilinden Doğanyurt ilçesine gelen vatandaşlara 14 gün süreyle karantina uygulanmasına, cafe, kahvehane, çay ocakları vb. işletmelerin en geç saat 20.00’de kapanmasına, cenaze nedeniyle yemek ve mevlit organizasyonlarının yasaklanmasına karar verdi.