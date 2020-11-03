BIST 1.130
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 521,25
HABER /  DÜNYA

Fransa'nın ırkçı partisi lideri Le Pen: Milli Görüş faaliyetleri sonlandırılsın

Fransız aşırı sağ parti lideri Le Pen'den, dün İçişleri Bakanı Darman'in "bozkurtlar" hareketini yasaklamak için harekete geçecekleri mesajının ardından, "Milli Görüş vakıfları da kapatılsın" dedi.

Abone ol

Fransa, Türkiye karşıtlığı tutumunu sürdürmeye devam ediyor.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iç ve dış siyasette izlediği Türkiye ve İslam karşıtlığı politikası, dün Ülkü Ocakları'nın kapatılacağının açıklanmasıyla giderek artmaya devam etmişti.

Dün akşam ise bu düşmanca politikalara bir yenisi daha eklendi.

Fransız aşırı sağ parti Rassemblement National lideri Marine Le Pen sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı.

"Milli görüş vakıfları da kapatılsın'' 

Le Pen, ülkedeki Ülkü Ocaklarının yanı sıra Milli Görüş vakıflarının da kapatılması gerektiğini söyledi.

Le Pen mesajında Milli Görüş'ün "Hilafet yanlısı olduğunu" belirterek 71 cami ve 10 Türk okulunu idare ettiğini öne sürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda isteyince telefonlar kilitlendi! Sipariş yağdı
İzmir'de 58 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ve annesi koronavirüse yakalandı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım
Mersin'de aile katliamı! Eşini, baldızını ve kaynanasını öldürdü
Dolar fırladı gidiyor! Dolar ve euro yeni rekorlarını kırdı işte son durum
Bahçeli: Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir depremi! Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 can daha kurtarıldı
Tsunami olmuştu! İzmir depreminden önce denizde girdap iddiası
İran'da koronavirüs hızla yayılıyor! Vaka sayısı on binlere dayandı
Samsun'da yol çalışması sırasında bulundu! Görenler şok oldu
TÜVTÜRK'ten "araç muayene randevu şebekesi" operasyonuna ilişkin açıklama
İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi
Yorumlar 2 yorum