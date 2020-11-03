İzmir depremi! Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 can daha kurtarıldı

İZMİR depreminde yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ederken itfaiye ekipleri Rıza Bey Apartmanı enkazından dört kediyi canlı olarak kurtardı.

Abone ol

Rıza Bey Apartmanı enkazından İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından dört kedi yavrusu canlı olarak kurtarıldı.

O anları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece canları değil umudumuzu da yaşatmaya devam ediyorlar"

Depremin ilk saatinden beri can kurtaran İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri az önce Rıza Bey Apartmanı enkazından dört kedi yavrusunu canlı çıkardı. Onlara minnettarız. Sadece canları değil umudumuzu da yaşatmaya devam ediyorlar.