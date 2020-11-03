Trump, LeBron James'i hedef aldı: Bayrağımıza saygı göstermiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, seçim propagandasında LA Lakers'ın yıldızı LeBron James'i hedef gösterdi.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde oylarını postayla kullanmayanla yönelik miting yapan Donald Trump, LeBron James'i de hedef aldı.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından "Siyahların Hayatı Değerlidir" protestolarında öne çıkan isimlerden biri de LeBron James olmuştu. James geçen yıllarda ise ırkçı söylemlerde bulunan Trump'a yönelik hakarete varan açıklamalar yapmıştı.

"O ne ülkeye ne de bayrağa saygı gösteriyor"

Bu kez LeBron James Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde hedef haline geldi. Trump, Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonluğu yaşayan LeBron James'in maçlarını kimsenin izlemediğini söylerken, "O ne ülkeye ne de bayrağa saygı gösteriyor" dedi.

''Ben tek bir basketini bile izlemedim''

NBA, NFL gibi organizasyonlarda oyuncuların karşılaşmalar öncesi polislerin aşırı güç kullanmalarını ve ırkçı adaletsizliği protesto etmek için oyuncuların diz çökmelerini eleştiren Trump, "LeBron için çok kötü hissediyorum. NBA şampiyonluk maçının izlenme oranı şampiyonluğa rağmen yüzde 71 düştü. Ben tek bir basketini bile izlemedim. Sıkıldım. Geri, ileri, geri, ileri. Neden mi? Onlar ülkemize saygı göstermediğinde, bayrağımıza saygı göstermediğinde, kimse izlemek istemiyor" diye konuştu.

''Biz de izlemeyeceğiz"

"Bayrağımıza ve marşımıza karşı saygılı davranmalısın ve bunu yapmazsan biz de izlemeyeceğiz" diyen Trump'ın bu sözleri üzerine kalabalıktan hakaret sloganları duyuldu.