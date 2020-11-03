Samsun'da yol çalışması sırasında bulundu! Görenler şok oldu

SAMSUN’un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasından insan kemikleri bulundu. Kemikler, incelenmeye alındı.Abone ol
Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi’nde yol genişletme çalışmaları sırasında toprak altında, 1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada kemikler bulundu. Jandarma ekiplerine haber verilirken, çalışmalara bir süre ara verildi. Toprak altından çıkarılan insan kemikleri incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.
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