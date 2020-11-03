Zonguldak'ta ilk tesisi kurdu dünyaya ihraç ediyor! Kilosu 3,5 TL
ZONGULDAK'ta iş insanı Zekai Kamitoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde topladığı ürünü dünyaya ihraç ediyor.
Batı Karadeniz ormanlarında sık görünen defne ağaçları köylülerin önemli gelir kapısı oldu. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanmaya başlanan defne yaprağı, büyükşehirlere gönderilerek, fabrikalarda kurutuluyor.
İş insanı Zekai Kamitoğlu'nun, yaklaşık 2 yıl önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurduğu bölgenin ilk defne yaprağı kurutma tesisiyle planlı şekilde toplanan defne yaprakları, kurutulup, dallarından ayrıldıktan sonra ihraç edilmeye hazır hale getiriliyor.
Kurutulan yapraklar, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe kullanılmak üzere Türkiye'deki firmaların yanı sıra Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne ağacının en çok Batı Karadeniz bölgesinde bulunduğunu, orman köylüsünün önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, "Zonguldak'ta da bu konuda profesyonel anlamda bir işletme yoktu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yapıldı. Bizim bölgemizde defne rekoltesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunun için bir tesis kurduk." dedi.