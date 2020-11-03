Zonguldak'ta ilk tesisi kurdu dünyaya ihraç ediyor! Kilosu 3,5 TL

İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne ağacının en çok Batı Karadeniz bölgesinde bulunduğunu, orman köylüsünün önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, "Zonguldak'ta da bu konuda profesyonel anlamda bir işletme yoktu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yapıldı. Bizim bölgemizde defne rekoltesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunun için bir tesis kurduk." dedi.