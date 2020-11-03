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Galatasaray’a Saracchi ve Marcao'dan kötü haber

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynayacağı maçta Saracchi ile Marcao forma giyemeyecek.

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Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, hafta sonu oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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