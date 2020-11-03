İran'da koronavirüs hızla yayılıyor! Vaka sayısı on binlere dayandı

İRAN'da koronavirüs vaka tablosu her geçen gün yükselişe geçiyor. Ülkede son güncel 24 saatteki vaka sayısı 8 bin 932 oldu.

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İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında her geçen gün artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 8 bin 932 kişiye virüs teşhisi konulurken, 422 kişi ise hayatını kaybetti.

Vaka sayıları şöyle arttı; 28 Ekim’de 6 bin 824, 29 Ekim’de 8 bin 293, 30 Ekim’de 8 bin 11, 31 Ekim’de 7 bin 820, 1 Kasım’da 7 bin 719, 2 Kasım’da 8 bin 288 olan vak'a sayıları bugün 8 bin 932 olarak kaydedildi. Kasım ayının başlamasıyla beraber vak'a sayılarındaki artış eğilimi dikkat çekti.

25 eyalette sıkı tedbirler

Ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) vak'alarının artmasının ardından hükümet 25 eyalete giriş çıkış yasağı getirdiğini açıklamış, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu 25 eyalette ise Çarşamba gününden itibaren koronavirüs kısıtlamalarının tekrardan uygulanacağını duyurmuştu.