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İran'da koronavirüs hızla yayılıyor! Vaka sayısı on binlere dayandı

İhlas Haber Ajansı

İRAN'da koronavirüs vaka tablosu her geçen gün yükselişe geçiyor. Ülkede son güncel 24 saatteki vaka sayısı 8 bin 932 oldu.

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İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında her geçen gün artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 8 bin 932 kişiye virüs teşhisi konulurken, 422 kişi ise hayatını kaybetti.

Vaka sayıları şöyle arttı; 28 Ekim’de 6 bin 824, 29 Ekim’de 8 bin 293, 30 Ekim’de 8 bin 11, 31 Ekim’de 7 bin 820, 1 Kasım’da 7 bin 719, 2 Kasım’da 8 bin 288 olan vak'a sayıları bugün 8 bin 932 olarak kaydedildi. Kasım ayının başlamasıyla beraber vak'a sayılarındaki artış eğilimi dikkat çekti.

25 eyalette sıkı tedbirler

Ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) vak'alarının artmasının ardından hükümet 25 eyalete giriş çıkış yasağı getirdiğini açıklamış, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu 25 eyalette ise Çarşamba gününden itibaren koronavirüs kısıtlamalarının tekrardan uygulanacağını duyurmuştu.

İran Sağlık Bakanlığı, 25 eyalette uygulanacak koronavirüs kısıtlamaları kapsamında zorunlu olmayan iş yerleri ve merkezlerin 10 gün boyunca kapatılması kararı aldığını açıklamıştı.

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