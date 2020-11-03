Korona olan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı 'Benim hatam yüzünden' demişti
Irmak Ünal, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde koronavirüs olduğunu açıkladı. Son olarak ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Koronavirüse yakalanma sebebinin ise kendi hatası olduğunu anlattığı bir video yayımladı.
Ünal, Instagram'dan yayımladığı videoda takipçilerini de uyardı ve şunları söyledi:
"'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."
"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Herkes farklı geçiriyor. Ancak uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim."
"Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim. Çünkü ben kendimce kurallarım var. Annem ve üvey babam kronik hasta çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Kimsenin seyahati beni ilgilendirmiyor ama seyahat sonrası karantinanız beni ilgilendiriyor."