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Avusturya'da üç günlük yas ilan edildi

Avusturya hükümeti, Viyana'da yaşanan terör saldırısının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

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Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda, ülkede üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Nehammer, kamu binalarının perşembe gününe kadar kapalı olacağını belirterek, "Öğleden sonra saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Avusturya Cumhuriyeti, çeşitlilik, diyalog ve birbirine saygı ülkesi olmuştur ve öyle olacaktır, 2 Kasım 2020 olayları ülkemizi daha da sarsmış ve etkilemiştir. Avusturya Cumhuriyeti olarak özgürlüğü, demokrasiyi ve bir arada yaşamamızın değerlerini kararlılıkla ve gerekli tüm araçlarla savunacağız" dedi.

Öte yandan yas kararı sonrası, federal binalar üzerindeki bayraklar yarıya indirilerecek.

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