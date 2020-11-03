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Vaka sayısı artıyor! Adıyaman'da 100 ev daha karantinaya alındı

ADIYAMAN'da geçtiğimiz iki günde 254 evde karantina uygulaması kararı alınmıştı. Kentte vaka sayılarının artması nedeniyle bugün 100 evde daha karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 100 ev karantinaya alındı.

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