Alparslan Kuytul ve 2 vakıf yöneticisi beraat etti! Terör örgütü propagandası

Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ve 2 vakıf yöneticisinin yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Kuytu, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma"kla suçlanıyordu.

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Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ve 2 vakıf yöneticisinin yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Alparslan Kuytul, Gökhan Y. ile Mahfuz Ç. yargılandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" ayrıca vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "terör örgütü propagandası yapma" suçlamaları görüşüldü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan "terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olmaması gözetilerek" beraatine karar verdi. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasından ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraati kararlaştırıldı.

Heyet, diğer sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y'nin de haklarındaki suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.