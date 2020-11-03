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Osmaniye'de vakalar arttı! Bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Anadolu Ajansı

OSMANİYE'de bir mahalle ve bir sitede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği belirtildi. Sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı duyuruldu.

Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında da Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

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