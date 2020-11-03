Sultanbeyli’de izolasyon kurallarına uymayan 22 kişi yurtlara yerleştirildi

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı olarak görev yapan Mahalle Denetim ekiplerince izolasyon koşullarını ihlal ettiği belirlenen 22 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

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Sultanbeyli’de sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda bulunması gerekirken izolasyon kurallarını ihlal ederek sokağa çıkan 22 kişi izolasyon sürelerini tamamlamak için yurtlara yerleştirildi.

Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekiplerimiz tarafından yapılan 67.156 izolasyon denetiminde kurallara uymadıkları tespit edilen 45 kişi için adli ve idari işlem yapılarak, 143 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüterek kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemleri çekinmeden uyguluyor. Sultanbeyli’de kurallara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye atan iş yeri ve kişilerle mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.