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Tokat'ta bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Anadolu Ajansı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turhal Devlet Hastanesinde çalışan 53 yaşındaki Murat Öndeş'in, Kovid-19 teşhisi konulmasıyla 6 gün önce aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Öndeş'in, dün akşam hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada,  cenazenin Turhal Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiği kaydedildi.

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