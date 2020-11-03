Tokat'ta bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turhal Devlet Hastanesinde çalışan 53 yaşındaki Murat Öndeş'in, Kovid-19 teşhisi konulmasıyla 6 gün önce aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Öndeş'in, dün akşam hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, cenazenin Turhal Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiği kaydedildi.
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