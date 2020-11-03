BIST 1.133
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 521,34
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de hakim gözyaşlarına boğuldu! Enkazdan çıkarılan cansız bedeni teşhise geldi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Hakim Mehmet Kaplan'ın oğlu ve eşi de enkaz altında kaldı. Kaplan, moloz yığınları arasından çıkarılan bir kadın cesedinin eşine ait olup olmadığını teşhis etmek için hastaneye geldi.

Abone ol

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi.

Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlu da enkazın altında 

Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor. 

İlgili Haberler
İzmir depremi! Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 can daha kurtarıldı İzmir'de dört çocuk enkazda hayatını kaybetti! Geriye yürek yakan bu görüntü kaldı İzmir'de 58 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ve annesi koronavirüse yakalandı! İzmir'de ölü sayısı kaç oldu? 5. günde deprem bölgesinde son durum
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Bursa'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 521 lira oldu
Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yatırım bütçesini yüzde 94 artırıyoruz
İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda isteyince telefonlar kilitlendi! Sipariş yağdı
İzmir'de 58 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ve annesi koronavirüse yakalandı!
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' çıkışı: Hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! İl bazında önlemler geliyor
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı
Viyana'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu! Makedonya uyruklu çıktı
Avusturya'da üç günlük yas ilan edildi
10 Kasım şiirleri 2020 kısa en güzel 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Yorumlar