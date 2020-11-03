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Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' çıkışı: Hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'a rest çekti. "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak." diyen Bakan Akar, "Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" dedi.

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Bakan Akar ayrıca, "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz." çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak.

Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz.

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