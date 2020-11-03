BIST 1.144
DOLAR 8,51
EURO 9,98
ALTIN 522,34
HABER /  SPOR

Solskjaer: Türkler ateşli ama seyircisiz maç farklı olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türk takımlarının çok ateşli taraftarlara sahip olduğunu, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın daha farklı geçeceğini kaydetti.

Abone ol

Solskjaer ve takım kaptanı Harry Maguire ile birlikte dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'de son maçı kaybettiklerini hatırlatan Solskjaer, "Bütün oyuncularımızdan iyi performans bekliyoruz. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu maçı unutup bir sonraki müsabakaya odaklanıyoruz. İyi seviyede oynadığımızda herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Futbolda hata payı çok az. Başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgi var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Manchester United'ın eski futbolcusu Roy Keane'nin "takımda lider oyuncu yok" ifadelerini doğru bulmadığını, takımda bir çok lider futbolcu olduğunu ve olumsuz bir sonuç aldıklarında bunun tüm takıma mal edilmemesi gerektiğini belirtti. 

Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini dile getiren Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Türk takımlarının çok ateşli taraftarlara sahip olduğunu, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın daha farklı geçeceğini kaydetti.

Teknik Direktör Solskjaer açıklamasında, takımın orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ın yarınki karşılaşma için İstanbul'a götürülmeyeceği bilgisini de paylaştı.

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire ise burada yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza kutlayacakları galibiyetler sunmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Medipol Başakşehir maçını kazanarak 'gruptaki liderliğimizi mühürlemek' istiyoruz." şeklinde konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' çıkışı: Hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın
Son dakika Bursa'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 521 lira oldu
Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yatırım bütçesini yüzde 94 artırıyoruz
İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda isteyince telefonlar kilitlendi! Sipariş yağdı
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de izolasyon kurallarına uymayan 22 kişi yurtlara yerleştirildi
Tokat'ta bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
İzmir'de hakim gözyaşlarına boğuldu! Enkazdan çıkarılan cansız bedeni teşhise geldi
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! İl bazında önlemler geliyor
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı
Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Yorumlar