Kayseri saldırısı soruşturmasında AK Partili vekil Oya Eronat'ın koruma polisi gözaltına alındı

17 Aralık 2016'da terör örgütü PKK'nın Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Geçen cuma günü yapılan operasyonda yakalanan isimlerden birinin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın koruma polisi olduğu öğrenildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili kimlikleri belirlenen üç şüpheli için geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine 30 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kayseri'ye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isimden birinin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi olduğu öğrenildi. Teröristlere sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’de gözaltına alınan polis memurunun dört gündür Kayseri’de sorgulandığı belirtildi.

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adının, ekim ayında MİT ve Emniyet işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner‘in ifadesinde geçtiği ileri sürüldü.

Eronat: Soruşturmada gizlilik var, sonrasında bir basın açıklaması yapacağız

Konuyla ilgili olarak Sözcü'nün ulaştığı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” dedi.