BIST 1.144
DOLAR 8,51
EURO 9,98
ALTIN 522,34
HABER /  GÜNCEL

Kayseri saldırısı soruşturmasında AK Partili vekil Oya Eronat'ın koruma polisi gözaltına alındı

17 Aralık 2016'da terör örgütü PKK'nın Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Geçen cuma günü yapılan operasyonda yakalanan isimlerden birinin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın koruma polisi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili kimlikleri belirlenen üç şüpheli için geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine 30 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kayseri'ye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isimden birinin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi olduğu öğrenildi. Teröristlere sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’de gözaltına alınan polis memurunun dört gündür Kayseri’de sorgulandığı belirtildi.

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adının, ekim ayında MİT ve Emniyet işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner‘in ifadesinde geçtiği ileri sürüldü.

Eronat: Soruşturmada gizlilik var, sonrasında bir basın açıklaması yapacağız

Konuyla ilgili olarak Sözcü'nün ulaştığı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bankalardan İzmir depremzedelerine kolaylık! Türkiye Bankalar Birliği açıkladı
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' çıkışı: Hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın
Son dakika Bursa'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 521 lira oldu
Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yatırım bütçesini yüzde 94 artırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de harita kıpkırmızı oldu! Valilik yeni önlemleri açıkladı
İzmir depremi sonrası TBMM harekete geçti! Deprem araştırma komisyonu kuruluyor
Solskjaer: Türkler ateşli ama seyircisiz maç farklı olacak
Sultanbeyli’de izolasyon kurallarına uymayan 22 kişi yurtlara yerleştirildi
Tokat'ta bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
The Walking Dead 10 sezon Netflix ne zaman yayınlanacak?
Yorumlar