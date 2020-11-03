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Bankalardan İzmir depremzedelerine kolaylık! Türkiye Bankalar Birliği açıkladı

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB), bankaların depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacağını açıkladı.

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TBB, bankaların İzmir'deki depremzedelere kolaylık sağlanacağını duyurdu. Depremden etkilenenlerin belgelerle bankalara başvurmaları istendi.

TBB'den yapılan açıklamada ''Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır." denildi.

Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir.

Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecek

Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirileceği kaydedildi.

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