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HABER /  POLİTİKA

İzmir depremi sonrası TBMM harekete geçti! Deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından TBMM harekete geçti. TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor. 

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Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 109'a yükseldi. Yaralanan 1036 kişiden 898'i taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 13'ünde tamamlanırken, 4 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

Deprem araştırma komisyonu kuruluyor
İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından TBMM harekete geçti. Genel Kurul'da, tüm siyasi partilerin ortak önergesi ile "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması Komisyonu Kurulması" kararı alınacak.

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