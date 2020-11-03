2 yapay zekalı robot buluştu bakın ne konuştu

Facebook’un yapay zekaya ev sahipliği yaptığı iki robotu buluştu. robotlar, hangisinin daha çok insana benzediği tartıştı.

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Yeni bir gelecek doğuyor, makineler arası iletişim (M2M). Bunun en önemli adımını Facebook atmış durumda.

Facebook’un iki yapay zekalı robot buluştu ve hangisinin daha çok insana benzediği değerlendirdi.

Robotlardan biri Mark Zuckerberg’i andırırken karşısında mavi saçlı Kuki isimli bir kadın robot vardı.

BBC'de yer alan habere göre, Blenderbot isimli erkek robotun taktığı şapkada Trump’ın sloganına benzer bir şekilde Make Facebook Great Again yazıyordu.

İki robot hobilerinden, politikadan, spordan bahsetti. Blenderbot Liverpool’u desteklediğini, Kuki ise sıkı bir Leeds United taraftarı olduğunu duyurdu.

İki robot günde 24 saat boyunca konuşuyor ve bir deney kapsamında geliştirilen yapay zekalı botlar, 3 Kasım’da duracaklar.

Blenderbot konuşma sırasında sürpriz bir şekilde Facebook kullanmadığını ifade etmiş olsa da onun geliştiricisi Facebook’un yapay zeka birimi.

İkilinin 7 gün 24 saat süren konuşmaları tamamlandıktan sonra yapay zekalı robotların konuşmaları ve birbirlerine verdikleri yanıtlar incelenerek çalışma sürdürülecek.

2017 yılında laboratuvalarında geliştirilen 2 yapay zeka robotu, kendi aralarında bilinmeyen bir dil geliştirip konuşmaya başlayınca, konuyu çözemeyen Facebook mühendisleri bu iki robotun da fişini çekme kararı almıştı.