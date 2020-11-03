Eşya almak için girdikleri binada büyük korku

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor.

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Bugün söz konusu binalara ev sakinlerinin eşyalarını almak için 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı. Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

Hürriyette yer alan habere göre, Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

Bu arada çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi.

Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.