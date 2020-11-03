BIST 1.144
DOLAR 8,51
EURO 9,98
ALTIN 522,34
HABER /  YEREL

Bilecik'te 68 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te ceviz bahçesinden evine dönen yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyü sınırları içindeki ceviz bahçesinden 11 DA 913 plakalı traktörü ile köye dönen Nazif Kayabaşı (68), Orta Dağ Taş Ocakları mevkiine geldiği esnada aracını devirdi. Traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir depreminin ardından tüm Türkiye onlara ağladı! Hepsi aynı aileden Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'deki başkanlık seçimi Türkiye ekonomisine nasıl yansıyacak? Dr. İncekara değerlendirdi
Bankalardan İzmir depremzedelerine kolaylık! Türkiye Bankalar Birliği açıkladı
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' çıkışı: Hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın
Son dakika Bursa'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 521 lira oldu
Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi
ÖNCEKİ HABERLER
2 yapay zekalı robot buluştu bakın ne konuştu
Rusya'da Vladimir Marugov arbaletle öldürüldü! 'Sosis kralı' olarak biliniyordu
Libya'da ateşkes sonrası ilerleme mekanizmaları çalışmaları başlatılıyor
Kayseri saldırısı soruşturmasında AK Partili vekil Oya Eronat'ın koruma polisi gözaltına alındı
Eskişehir'de harita kıpkırmızı oldu! Valilik yeni önlemleri açıkladı
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Yorumlar