İzmir depreminin ardından tüm Türkiye onlara ağladı! Hepsi aynı aileden
İZMİR'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.
Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.
Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak, gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz" diye konuştu.