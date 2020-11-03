İzmir depreminin ardından tüm Türkiye onlara ağladı! Hepsi aynı aileden

Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.