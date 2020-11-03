Dolar 8.50 lirayı aştı! Euro 10 lirayı gördü Sterlin 11.1'i aştı döviz piyasasında son durum

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar sabahın ilk saatlerinden itibaren yükselişini sürdürüyor. Dolar 8.54'yi aşarken, euro tarihi rekorunu kırarak 10 lirayı gördü. Daha da yükselir mi? İşte piyasada son durum...

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Döviz fiyatları uçtu gidiyor. Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar ve euro yeni rekorlarını kırdı. Dün 8.42'den günü kapatan dolar, bugün rekor üstüne rekor kırıp 8.50 barajını da aştı. İşte piyasalarda son durum..

Saat 17:30 itibariyle piyasada son durum: Dolar ve euro tarihi zirveyi görünce düşüşe geçti. Dolar 8.54'ten 8.50'ye gerilerken, euro 10 liradan 9.97'ye düştü.

Saat 17:15 itibariyle piyasada son durum: Dolar 8.54'ü geride bırakırken, euro tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı gördü. Günü 9.8254 TL ile açılan euro 10.0011 TL'yi aştı. Şu dakikalarda 9.99-10 TL bandında dalgalanıyor. Artık çift hanelerden inmeyen sterlin ise 11.1002 TL ile Türk lirası karşısında zirvesini tazeledi.

16:30 itibariyle piyasada son durum: Dolar 8.53 seviyesini de geride bıraktı. Euro ise 10 lira sınırına dayandı ve 9.98'i geride bıraktı. Borsa İstanbul ve altında yükseliş sürüyor. Altının gramı 521 lirayı geride bırakırken, çeyrek altın 852 lirayı aştı.



Saat 15:30: itibariyle piyasada son durum: Dolar/TL 8.53'ün üzerine çıkarak rekor kırmaya devam etti. Euro/TL ise 10 lirayı gördü.

Saat 14:30 itibariyle piyasada son durum: Dolar 8.50 sınırını aştı. Euro ise 9.965 seviyesinin üstünde işlem görüyor. Borsa İstanbul düşerken altın da yükseliyor.

Saat 14:00 itibariyle piyasada durum: Dolar 8.50 sınırına dayandı. Güne 8.44 seviyesinde baylaşan dolar şu saat itibariyle 8.49'u geride bıraktı. Euro ise 9.94'ün üzerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul tekrar düşüşe geçerken altın yükseliyor.

Saat 12:30 itibariyle piyasada durum: Dolar neredeyse saat başı 1 kuruşluk yükselişini sürdürüyor. Dolar şu saatlerde 8.48 bandını da aşmış durumda. Euro ise 9.92'den işlem görüyor. Borsa İstanbul ve altında da yükseliş var...

Saat 11:45 itibariyle piyasalarda durum: Dolar 8.46 seviyesini geride bırakarak yeni bir rekor kırarken, euro da 9.89'u aştı ve kendi tarihi rekorunu kırdı. Altında düşüş sürerken, Borsa İstanbul 1.144 seviyelerinde seyrediyor.

Saat 10:30 itibariyle piyasalarda durum: Enflasyon rakamlarının anketlerde beklenildiği seviyede çıkması doların yükselişini durdurmadı. Dolar, 8.45 seviyesini aşarak bir rekor daha kırarken, euro da 9.85 seviyesini geride bıraktı. Altında düşüş sürerken, Borsa İstanbul yükseliyor.

Saat 09:30 itibariyle piyasalarda son durum: Dolar 8.44 seviyesinde işlem görürken, euro da 9.84 seviyesini geride bıraktı. Altın fiyatları ise düşüşe geçti.