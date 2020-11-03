BIST 1.151
DOLAR 8,42
EURO 9,86
ALTIN 515,39
HABER /  GÜNCEL

Su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş

Polisin 16 ilde gerçekleştirdiği ve 69 kişinin gözaltına alındığı swinger (eş değiştirme) operasyonuyla ilgili iğrenç detaylar ortaya çıktı. Kendini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısının partilere eşi yerine eskort kızlarla katıldığı öğrenildi.

Abone ol

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.

6 Ekim günü Adana merkezli toplam 16 ilde 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı
Polis tarafından evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 kişiden 4'ü tutuklandı.

Swinger partilerine eskort kızlarla katılmış
Bu arada şüphelilerden kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş'nin partilerde yanında getirdiği ve "eşim" diyerek tanıttığı kadınların para karşılığında tuttuğu eskort kızlar olduğu ortaya çıktı.

Swinger partisinde eşleştiği kişilerin eşleriyle birlikte olan M.S.Ş'nin yalanını yine partiye eşiyle katılan Y.K. gün yüzüne çıkarttı.

M.S.Ş'nin kendisini diş hekimi olarak tanıtıp cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek kadınlarla birlikte olduğu da belirlendi. Yalanın ortaya çıkması üzerine M.S.Ş'nin "Onlara iyi yaptım" dediği de öğrenildi.

Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş

Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Tuncay Özkan'ın, koronavirüs testi pozitif
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Kasım Salı)
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları açıkladı! İşte saat 22.00'de kapacak işyerleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması! 30 bin lira veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı
Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı 4 ölü 14 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu
Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi
Eşya almak için girdikleri binada büyük korku
TÜVTÜRK'ten "araç muayene randevu şebekesi" operasyonuna ilişkin açıklama
İzmir depreminde 97 saat sonra canlı çıkarıldı! Büyük bir mutluluk yaşadı
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Yorumlar 1 yorum