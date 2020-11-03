Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları açıkladı! İşte saat 22.00'de kapacak işyerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar ise saat 22'de kapanacak.

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Türkiye'de 1 Haziran günü başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte vaka sayıları artmaya başlamıştı. Özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerine çıkarken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını tek tek açıkladı.

SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ YASAKLAR GELDİ - Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek

- Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacak

- Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerindeki hizmetler saat 22.00'den itibaren sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Türkiye bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımızın gücü, sağlık çalışanlarımız sayesinde bu alanda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da Sonbahar zamanında hazır hale gelecektir.

*Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerindeki hizmetler saat 22.00'den itibaren sona erecek

İhracatta yeni bir rekor geldi

*Hükümet olarak bir yandan salgınla en etkili şekilde mücadele ederken diğer yandan da üretimi, ticareti eğimi velhasıl hayatın her alanındaki işleyişi durdurma durumuyla karışı karşıyayız. Bunun zor olduğunu elbette biliyoruz. Bugüne kadar ki uygulamalar sürecin çok ciddi sorunla karışılamadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumunu değerlendireceğiz. 3. çeyrekte sanayi üretimimiz ve perakende satış hacmimiz bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 arttı. Aynı şekilde ekonomik güven endeksindeki artışta %30'u aştı. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise konut satışlarımız 1,2 milyon adede ulaştı. İhracatta ise yeni bir rekor geldi. Ekim ayı ihracatımız %5,6 artışla 17 milyar 333 milyon doları bularak tüm zamanların rekorunu kırdı. Pek çok firma ihracat talep vermekte zorlanıyor.

Müslümanlar hedef gösteriliyor'

Bu zihniyet son 30 yılda Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 1 milyon Bosna'da yüzlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Asırlardır sürdürdüğü sömürgenin çatırdadığını görüyorlar. İslam'a saldırı öyle bir noktaya geldi ki küçücük bir hadisede önüne arkasına bakılmadan Müslümanlar hedef gösteriliyor. Dün gece Viyana'da yaşanan kanlı saldırıyı samimiyetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Avusturya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avrupa'nın bir kısmı İslam'ı yeniden tanıma ve biçimlendirme teşebbüsüne girecek kadar sınırları zorlamaktadır. Üstelik bu yaklaşım yeni de değildir. Dünyada her inanç grubu sayıca artıyor. Ama İslam'a yönelişte büyük bir sıçrayış var. Bu gelişme Müslümanların her alanda ezildiği, sömürüldüğü bir süreçte yaşandı. Elbette Asya'nın Afrika'nın Akdeniz'in tabi zenginliklerini, stratejik gücünü de unutmamak gerekiyor.