Koronavirüs zengin ülkelerde 5 kat daha fazla öldürüyor! İşte sebebi
Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 47 milyonu, ölü sayısı ise bir milyon 200 bini aştı. İngiltere’deki bir araştırma Covid-19’un tüm ülkelerde aynı ölümcül orana sahip olmadığını ortaya çıkardı. Virüsün zengin ülkelerde öldürme oranı 5 kat daha fazla...
Dünyada Covid-19 nedeniyle vaka sayısı 47 milyonu, ölü sayısı ise bir milyon 200 bini aştı. Bununla birlikte, bilim insanları arasında koronavirüsün ölüm oranıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bu kapsamda İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19’un tüm ülkelerde aynı ölümcül oranlara sahip olmadığı ortaya konuldu. Araştırmacılar Covid-19’un yaşla birlikte ölümcül etkisinin arttığını belirterek, salgının yaşlı nüfusun çok olduğu gelişmiş ülkelerde ölüm oranın yüzde 1,15 olduğunu, genç nüfusun çoğunluğu oluşturduğu az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 0,23 olarak hesapladı.
Zengin ülkelerde her 100 kişiden biri korona nedeniyle ölüyor
İngiltere’de yer alan Imperial Colloge of London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi yüksek gelirli ülkelerde tüm hastaların yaklaşık yüzde 1,15’ini öldürüyor.
Bu da ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde her yüz kişiden en az birinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, araştırmacılar, hastalığa karşı daha az savunmasız olan ancak daha genç nüfusa sahip düşük gelirli ülkelerde ölüm oranının yüzde 0,23’e kadar düşebileceğini söyledi.
40 yaşın altında ölüm oranı yüzde 0.1
Bilim insanları gençler arasında ölüm oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, 40 yaşın altındaki ölüm oranının ise yüzde 0,1 olduğunu öne sürdü.