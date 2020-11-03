Koronavirüs zengin ülkelerde 5 kat daha fazla öldürüyor! İşte sebebi

Dünyada Covid-19 nedeniyle vaka sayısı 47 milyonu, ölü sayısı ise bir milyon 200 bini aştı. Bununla birlikte, bilim insanları arasında koronavirüsün ölüm oranıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bu kapsamda İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19’un tüm ülkelerde aynı ölümcül oranlara sahip olmadığı ortaya konuldu. Araştırmacılar Covid-19’un yaşla birlikte ölümcül etkisinin arttığını belirterek, salgının yaşlı nüfusun çok olduğu gelişmiş ülkelerde ölüm oranın yüzde 1,15 olduğunu, genç nüfusun çoğunluğu oluşturduğu az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 0,23 olarak hesapladı.