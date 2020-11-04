Bugün başladı 4 gün sürecek şiddetli yağış meteoroloji 17 ili uyardı

TÜRKİYE sonbahar yağmurlarına tutulacak. Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden şiddetli yağışlar geliyor. Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava ülkemizi etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.