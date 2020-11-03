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Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı 4 ölü 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BİTLİS ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Siirt'teki hastanelere kaldırılırken; karayolu da ulaşıma kapatıldı.

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BİTLİS ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda meydana gelen kazada; yolcu otobüsü ile kum yüklü TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kazada; araç içerisinde sıkışan yolcular, Siirt AFAD, Siirt UMKE, Bitlis UMKE ve Bitlis İtfaiyesi ile yapılan ortak çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt ve Bitlis’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken; kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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