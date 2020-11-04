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Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırılarI DEAŞ üstlendi

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Reuters, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısını DEAŞ tarafından üstlenildiği bilgisini verdi.

Viyana'da dün farklı noktalardan eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırı düzenleyen 20 yaşındaki terörist emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke, saldırıları kınadı.

İkinci saldırgan tespit edilemedi
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, dün başkent Viyana'da düzenlenen terör saldırısında ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin yapılan incelemelerde henüz bir ipucuna rastlanamadığını söyledi.

Nehammer, terör saldırısına ilişkin gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında, saldırıya ilişkin çok sayıda görüntünün incelendiğine dikkati çekerek, "Saldırıda ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin henüz bir ipucuna ulaşılamadı." dedi.

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