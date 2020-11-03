Hastaneye yatan Maradona için ameliyat kararı

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin'de acil olarak hastaneye kaldırıldı.

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Arjantin medyası kaynaklı haberlere göre; dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Diego Armando Maradona, La Plata’da hastaneye kaldırıldı.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi ancak Maradona'nın beyin damarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Hayranları, üzücü haberi alır almaz hastane önüne akın ederek Arjantinli efsaneye destek verdi.