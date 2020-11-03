BIST 1.151
DOLAR 8,40
EURO 9,84
ALTIN 515,44
HABER /  SPOR

Hastaneye yatan Maradona için ameliyat kararı

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin'de acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Arjantin medyası kaynaklı haberlere göre; dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Diego Armando Maradona, La Plata’da hastaneye kaldırıldı. 

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi ancak Maradona'nın beyin damarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Hayranları, üzücü haberi alır almaz hastane önüne akın ederek Arjantinli efsaneye destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez, takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Amerika'da oy kullanma işlemi başladı!
Altın fiyatları rekor kırıyor! Altındaki yükseliş ne kadar sürecek?
Erdoğan: Ayda enkazdan çıkarken hüngür hüngür ağladım
CHP'li Tuncay Özkan'ın, koronavirüs testi pozitif
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Kasım Salı)
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları açıkladı! İşte saat 22.00'de kapacak işyerleri
ÖNCEKİ HABERLER
Lazio için koronavirüs soruşturması başlatıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
AK Partili belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş
Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu
Mehmet Şef'in eline ne oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Yorumlar