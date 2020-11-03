İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 5. günde bölgedeki son durum

İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 109'a yükseldi. Yaralanan 1036 vatandaşımızdan 138'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 13'ünde tamamlanırken; 4 binada ise halen devam ediyor.

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İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı.

Can kaybının 109'a yükseldiği depremde yaralanan 1036 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilirken; 138 kişinin tedavisi devam ediyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 13'ünde tamamlanırken; 4 binada ise halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları; AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

1 562 artçı sarsıntı Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1562 artçı sarsıntı yaşandı.

58 bina için acil yıkım kararı

Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu söyledi. Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi.

5 milyon liralık ödenek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şu bilgileri verdi:

"Bakanlık olarak psiko-sosyal destekten sorumluyuz. Çadır alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlık personelimiz ile kesintisiz iletişim halindeler. 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Deprem nedeniyle konutu yıkılan vatandaşlarımıza hane başı 30 bin TL yardım yapılacak. İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını istiyoruz, vatandaşlarımıza yeni malzeme yardımı yapıyoruz."

Eğitime bir hafta ara

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.