Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Kasım Salı)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 382 bin 118, can kaybı 110 bin 481 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 3 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 146 bin 247 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 79 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1817 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 328 bin 824'e çıktı.

Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, hasta sayısı 382 bin 118, vefat sayısı 10 bin 481, ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020