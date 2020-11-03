CHP'li Tuncay Özkan'ın, koronavirüs testi pozitif

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özkan depremden sonra İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etmişti.Abone ol
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da koronavirüs salgınına yakalandı. Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
Özkan, twitter hesabından duyurdu
Tuncay Özkan'ın mesajı şöyle:
"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."
Bayraklı'ya gitmişti
Öte yandan Tuncay Özkan, geçtiğimiz cuma günü İzmir'deki depremde can ve mal kayıplarının yaşandığı Bayraklı'yı ziyaret etmişti.
Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, depremzedelerle bir araya gelmişti.