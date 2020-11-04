Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'in Urla ilçesinde saat 23.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli depremin şiddetini 4,0 olarak ölçtü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4,0 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 14,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.