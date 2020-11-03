Altın fiyatları rekor kırıyor! Altındaki yükseliş ne kadar sürecek?

Altının ons fiyatı 1900 doların üzerine çıkarken gram altın da 520 lirayla rekor kırdı. Gün içinde 523 lirayı gördü. Son 1 ayda gram altındaki yükseliş yüzde 10'a yaklaştı. Altın fiyatlarındaki artışın ne kadar süreceği merak ediliyor.

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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bir haftanın ardından yeniden 1900 doların üzerine çıkarken, bu artış dolar kurundaki artışla birleşince gram altında yeni bir rekor geldi.

Gram altın ilk kez 520 lirayı gördü. Gün içinde 523 lirayı gördü. Böylece altın yatırımcısı son 1 ayda TL bazında yüzde 9.6 getiri elde etti. 2020 genelindeki yükseliş ise yüzde 146'ya ulaştı.

Sena başında altına yatırım yapanlar sadece TL değil, dolar bazında da kazançlı çıktı. Altının ons fiyatı 2020 genelinde yüzde 25 yükseldi.

Altındaki yükseliş genel olarak yatırımcının güvenli liman arayışı sebebiyle yaşandı. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik yatırımcının riskli görülen varlıklardan kaçınmasına yol açıyor. Son günlerde ise hem koronavirüs salgınında 2. dalganın Avrupa'da sert bir şekilde hissedilmesi hem de bugünkü ABD Başkanlık Seçimlerinin yarattığı ek belirsizlikler altına talebi artırdı.

Koronavirüs sebebiyle Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi AB'nin en büyük ekonomilerinde yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamaların ne kadar süreceğini veya ekonomik faturasının ne olacağını henüz tam olarak kestirmek mümkün değil.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 463,16

SATIŞ: 481,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.408,50

SATIŞ: 3.433,90



CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.398,00

SATIŞ: 3.450,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.280,52

SATIŞ: 3.343,93

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.663,20

SATIŞ: 1.679,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 831,60

SATIŞ: 839,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 512,60

SATIŞ: 512,72