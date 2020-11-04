Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Kasım Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 384 bin 509, can kaybı 10 bin 558 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 4 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 144 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1841 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 330 bin 665'e çıktı.

Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2020