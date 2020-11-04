Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AYDIN Kuşadası açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. AFAD depremin 05.24'te olduğunu açıkladı.

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AYDIN Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.