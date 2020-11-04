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102 saat sonra mucize! Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi yaralı olarak çıkarıldı

İZMİR’de, depremden 102 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarıldı. 

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İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı. Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı.

Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.  

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