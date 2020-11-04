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14 kadın ve çocuğu öldürdü! Seri katilin İfadesi kan dondurdu

Demirören Haber Ajansı

GÜNEY KORE'de toplamda 14 kadın ve bir çocuğu 30 yıl önce öldürdüğünü itiraf eden seri katil Lee Chun-jae'in "daha önce yakalanmadığıma şaşırdım" ifadesi ülkede infaal yarattı.

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Güney Kore'de 30 yıl önce işlenen seri cinayet, katilin itirafıyla gün yüzüne çıktı. Ülkenin Suwon kentinde mahkemeye çıkan 57 yaşındaki Lee Chun-jae, 30 yıl önce 14 kadın ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf ederek "Saklamak için çok uğraşmadım. Kolayca yakalanacağımı düşündüm" dedi. Seri katilin kan donduran açıklaması, mahkemede şaşkınlık yarattı. 

Chun-jae, 'Hwaseong seri cinayetleri' hakkında soruşturulma başlatıldığı dönemde kendisinin de sorgulandığını ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını söylerken "Hala neden şüpheli olmadığımı anlayabilmiş değilim" dedi. Eşininin kız kardeşine cinsel saldırıda bulunup öldürmekten 1994'te hüküm giyen Chun-jae hakkında zaman aşımı nedeniyle dava açılmayacağı belirtildi.  Mahkemede konuşan Chun-jae, 13 yaşındaki kız çocuğu öldürmek için 'bir nedeni olmadığını' söyledi. 'Bu fevri bir hareketti' diyen Chun-jae, kurbanların ailelerinden özür diledi. "Birçok kişinin sorgulandığını ve haksız yere acı çektiğini duydum. Tüm bu insanlardan özür dilemek istiyorum" dedi.

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