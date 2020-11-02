Cariyelerle otele kapanmıştı tek bir şey söyledi! Playboy kraldan bir ilk

Tayland'da hükümet karşıtı kitlesel protestolar artmaya ve monarşi reformu çağrıları büyümeye devam ediyor. Tüm bunlar olurken Tayland'ın "playboy kralı" olarak anılan Maha Vajiralongkorn ise ülkesini "uzlaşma ülkesi" olarak adlandırdı. Cariyeleriyle lüks otele kapanan kraldan gelen adım ise dünyayı şaşırttı.