Cariyelerle otele kapanmıştı tek bir şey söyledi! Playboy kraldan bir ilk
Ülkesi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki lüks otele kapatan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Yaptığı bu hamle 41 yılda ilk kez oldu.
Tayland'da hükümet karşıtı kitlesel protestolar artmaya ve monarşi reformu çağrıları büyümeye devam ediyor. Tüm bunlar olurken Tayland'ın "playboy kralı" olarak anılan Maha Vajiralongkorn ise ülkesini "uzlaşma ülkesi" olarak adlandırdı. Cariyeleriyle lüks otele kapanan kraldan gelen adım ise dünyayı şaşırttı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkesini yalnız bırakarak Alper'deki ultra lüks otele kapanan Rama X adıyla da anılan kral, aylarca süren siyasi çıkmazdan bir çıkış yolu olabileceğini öne sürdü.
Salgının ortasında haremiyle beraber otele kapanan Tayland Kralı, dün Bangkok'taki Grand Palace'da gerçekleşen kraliyet töreni sırasında CNN ve Channel 4'a özel bir ortak röportaj verdi.
Rama X, dört aydan fazla süredir ülkeyi etkisi altına alan demokrasi yanlısı gösteriler hakkında ilk yorumlarını yaptı.