Mersin'de tarım aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti! Yaralılar var
MERSİN’in Mut ilçesinde taktak motoru olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi Mut - Silifke karayolunda meydana geldi. Hatice Pembe'nin kullandığı taktak motoru seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada sürücü Hatice Pembe, araçta yolcu olarak bulunan Mira Ayşe Çetin, Musa Çetin ve Mevlit Ali Çetin yaralandı.CAmbulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mira Ayşe Çetin Mersin’e sevk edildi.CKazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir depreminin ardından tüm Türkiye onlara ağladı! Hepsi aynı aileden